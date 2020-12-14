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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук: Я резко критикую тех, кто подписал Минские договоренности, которые нельзя выполнить

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что урегулирование конфликта нельзя начинать с политических вопросов, сначала надо решить проблемы безопасности.

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Кравчук: Прекрасно понимаю, что они подписывали документы в очень сложных условиях
Кравчук: Прекрасно понимаю, что они подписывали документы в очень сложных условиях
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подписав Минские соглашения, создал сложности в урегулировании конфликта на востоке страны. Об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 14 декабря, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я резко критикую тех, кто подписал Минские договоренности, которые нельзя выполнить. Их подписывали не [президент Украины Владимир] Зеленский и не Кравчук. Теперь эти документы являются главным препятствием. Мы четко говорим, к примеру, что нельзя начинать с политических вопросов, сначала надо решить проблемы безопасности: вывести оттуда всех иностранных наемников и вооружение, расформировать незаконные вооруженные формирования, получить контроль над границей. Только тогда будут созданы условия для проведения выборов. Иначе никакие наблюдатели туда не поедут", – считает Кравчук.

По его словам, Порошенко и парламентская фракция "Европейская солидарность" должны признать свои просчеты. 

"Но нет, они наблюдают, как у нас что-то не выходит. Однако одна из главных причин – то, что они сами до этого наделали много ошибок. Хотя прекрасно понимаю, что они подписывали документы в очень сложных условиях", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Украина, переговоры, наемники, Минские соглашения, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, Европейская солидарность, ТКГ
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