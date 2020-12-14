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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук: Если увижу, что государство ведет игру, чтобы война продолжалась, я из нее выйду

В Офисе президента Украины, в Верховной Раде, Кабинете Министров критически осмысливают, что происходит сегодня на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля
Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля
Фото: EPA

В Совете нацбезопаности и обороны Украины работают над новыми решениями ситуации на Донбассе. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью "Фактам", которое опубликовано 14 декабря.

"Вроде появится некий план Б, как сейчас это называют. Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорить", – сказал он.

По словам Кравчука, в Офисе президента, Верховной Раде, Кабинете Министров критически осмысливают, что происходит сегодня "и до каких пределов можно испытывать наше терпение".

"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее выйду", – завил глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля.

Теги: Верховная Рада, Леонид Кравчук, Украина, Кабинет Министров, СНБО, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ
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