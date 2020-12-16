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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У большинства прибывающих с оккупированных территорий Донбасса выявляют COVID-19 – глава Луганской ОГА

По данным главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, инфицированными коронавирусом оказываются 70–80% тех, кто прибывает с оккупированной территории Донбасса.

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Гайдай озвучил статистику тестирований
Гайдай озвучил статистику тестирований
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Большинство граждан, которые переходят на подконтрольную украинским властям территорию Донбасса, инфицированы коронавирусом.

Об этом 15 декабря на пресс-конференции сообщил председатель Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай, проинформировало агентство "Интерфакс-Украина".

"Конкретные цифры. На неподконтрольной территории "нет же ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 человек, которые переходят на нашу территорию, семь-восемь – положительные", – сказал он.

Глава Луганской ОГА отметил, что люди часто безответственно относятся к своему COVID-19, отказываясь, в частности, от самоизоляции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце ноября "минздрав ДНР" сообщал о 10 тыс. случаев COVID-19 в ОРДО, а "минздрав ЛНР" – о почти 2 тыс. случаев в ОРЛО.

В Киеве в статистику от боевиков не верят.

На подконтрольной украинским властям территории страны по состоянию на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.

Теги: статистика, Сергей Гайдай, пневмония, война в Украине, облгосадминистрация, война на Донбассе, инфекция, ОРДЛО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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