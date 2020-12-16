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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рада приняла бюджет и продлила закон об особом статусе Донбасса, в Киеве произошли столкновения ФОПов и полиции. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 15 декабря.

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Столкновения на Майдане произошли, когда активисты пытались поставить палатки
Столкновения на Майдане произошли, когда активисты пытались поставить палатки
Фото: ЕРА

Бюджет на 2021 год принят

Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год. Во втором чтении его поддержали 290 нардепов, в целом с технико-юридическими правками – 289. 

Доходная часть госбюджета – 1,092 трлн грн, расходы установлены на уровне 1,347 трлн грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Дефицит будет профинансирован, заверил он. 

Особый статус Донбасса еще на год

Парламентарии поддержали продление действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. 

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что это будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

По мнению члена украинской делегации в ТКГ, главного редактора интернет-издания "ОстроВ" Сергея Гармаша, в случае непродления действия этого закона мог встать вопрос о принятии нового. Тогда Россия получила бы основания требовать согласования с ОРДЛО закона, считает он. 

Столкновения в Киеве

С утра на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция протеста участников инициативы "SaveФОП". Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов.

Протестующие несколько раз пытались установить палатки, полиция мешала им. Между сторонами произошла потасовка, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. По данным полиции, 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. По факту травмирования полицейских открыто уголовное производство. 

К вечеру митингующие поставили несколько палаток. Часть пикетчиков остаются на Майдане ночевать

Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана

Зеленский обсуждает с монобольшинством замену части министров

На заседании Рады спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.

После пленарного заседания в Раде состоялось заседание фракции "Слуга народа", на которое пришел президент Украины Владимир Зеленский.

Нардепы заслушали бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, который претендует на пост первого вице-премьера, врио министра образования и науки Сергея Шкарлета – кандидата на должность главы ведомства, уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, претендующего на пост министра аграрной политики и генерал-майора Юлию Лапутину – кандидата на должность министра по делам ветеранов.

В парламент кадровые вопросы будут выносить 16–18 декабря: в среду – отставку Бессараба, в четверг – возможно, отставку Абрамовского (его увольнение под вопросом), в четверг – пятницу – назначение согласованных кандидатур. 

Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена

По данным CNN, за демократа Джо Байдена свой голос отдали 302 выборщика при 270 необходимых для победы. Действующий президент США Дональд Трамп получил поддержку 232 членов коллегии. 

Байден заявил о победе демократии после голосования выборщиков, а Трамп, как пишут СМИ, не намерен публично признавать поражение.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, госбюджет, Джо Байден, Майдан, Донбасс, столкновения, особый статус Донбасса, Сергей Бессараб, Дональд Трамп, отставка, Владимир Зеленский, ОРДЛО, уголовное производство, Сергей Марченко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Роман Абрамовский, ТКГ
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