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Трамп не собирается признавать публично поражение на выборах – CNN

Окружение действующего президента США Дональда Трампа считает маловероятным его участие в инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена.

Трамп оспаривает в судах свое поражение на выборах
Трамп оспаривает в судах свое поражение на выборах
Фото: EPA

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на президентских выборах, несмотря на признание коллегией выборщиков победы демократа Джо Байдена, сообщил американский телеканал CNN 15 декабря со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Некоторые люди в Белом доме рассказали, что Трамп в частном порядке признал, что он не останется на второй срок, несмотря на публичные заявления о несогласии с результатами и попыток оспорить результаты выборов из-за якобы фальсификаций.

Другой собеседник телеканала также сказал, что в окружении Трампа считают маловероятным то, что он примет участие в инаугурации Байдена.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Руди Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, инаугурация, фальсификации, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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