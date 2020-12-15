Трамп не собирается признавать публично поражение на выборах – CNN

Окружение действующего президента США Дональда Трампа считает маловероятным его участие в инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена.

Трамп оспаривает в судах свое поражение на выборах Фото: EPA

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на президентских выборах, несмотря на признание коллегией выборщиков победы демократа Джо Байдена, сообщил американский телеканал CNN 15 декабря со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Некоторые люди в Белом доме рассказали, что Трамп в частном порядке признал, что он не останется на второй срок, несмотря на публичные заявления о несогласии с результатами и попыток оспорить результаты выборов из-за якобы фальсификаций.

Другой собеседник телеканала также сказал, что в окружении Трампа считают маловероятным то, что он примет участие в инаугурации Байдена.