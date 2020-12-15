"Готов к взаимодействию". Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Сотрудничество России и США на принципах равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего международного сообщества, отметил президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме избранному президенту США Джо Байдену.

Путин сказал, что готов к взаимодействию и контактам с Байденом Фото: EPA (архив)

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом рассказали в Кремле 15 декабря.

Российский лидер направил ему поздравительную телеграмму после того, как стало известно о победе Байдена на выборах по итогам голосования выборщиков 14 декабря.

"В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", – сказано в сообщении Кремля.

По мнению Путина, с учетом этого сотрудничество РФ и США, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – отметил Путин.

Глава России не стал поздравлять Байдена с победой после объявления предварительных итогов голосования. В то же время его главного конкурента на выборах, действующего президента США Дональда Трампа Путин поздравил сразу.

"Тогда не было анонсов юридического оспаривания", – пояснял действия российского президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Руди Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.