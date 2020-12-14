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Хиллари Клинтон считает, кто коллегию выборщиков нужно распустить

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк, заявила, что этот институт необходимо упразднить.

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Клинтон выступала за упразднение коллегии выборщиков с 2000 года
Клинтон выступала за упразднение коллегии выборщиков с 2000 года
Фото: EPA

Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что США следует упразднить коллегию выборщиков. Об этом она написала 14 декабря в Twitter после того, как в качестве одного из выборщиков от штата Нью-Йорк отдала голос за демократа Джо Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

"Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и выбирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но, поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис", – отмечено в посте.

Как пишет The Independent, ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон в этому году также входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк.

В 2016 году Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты от Демократической партии, но проиграла нынешнему главе государства Дональду Трампу. При этом Клинтон набрала больше голосов избирателем, чем Трамп, но заручилась поддержкой меньшего числа выборщиков. В 2017-м она также призвала упразднить коллегию выборщиков. С таким же призывом она выступала в 2000 году, когда кандидат от Демократической партии Альберт Гор набрал на 543 тыс. больше голосов избирателей, чем кандидат от Республиканской партии Джордж Буш – младший, но получил меньше голосов выборщиков.

Всеобщее голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. По предварительным данным, демократ Джо Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп – 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

14 декабря проходит голосование коллегии выборщиков – они должны утвердить итоги всенародного голосования. 6 января председатель Сената США на основании решения коллегии официально объявит победителя выборов. 20 января 2021-го новый глава государства будет приведен к присяге. 

Теги: США, выборы, Джо Байден, Джордж Буш, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, голосование, президент, вице-президент
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