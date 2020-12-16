За сутки боевики на Донбассе нарушили перемирие больше 10 раз – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 16 декабря боевики уже стреляли, нарушая договоренности о прекращении огня.

Украинские военные в результате обстрелов не пострадали, отметили в штабе ООС Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

15 декабря боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом в утренней сводке 16 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"15 декабря российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что чаще всего перемирие нарушали в районе Авдеевки – четыре раза. Там стреляли "в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", – отметили в штабе ООС.

По его данным, боевики также стреляли возле Опытного и Водяного, использовались гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в штабе.

С утра 16 декабря в районе проведения ООС зафиксировано одно нарушение со стороны боевиков – из станковых и ручных гранатометов они стреляли в районе Водяного. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.