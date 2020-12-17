"Я для себя не решил". Путин не знает, пойдет ли на президентские выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обнулении президентских сроков, заявил, что всеми его действиями руководит желание "делать благо стране".

Путин: Формально это решение есть от народа. Делать – не делать? Посмотрю Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать участие в президентских выборах 2024 года. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ.

На вопрос журналиста, стоило ли вносить поправки в конституцию России, которые дают Путину возможность избираться на должность главы государства, он ответил. "У меня есть универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны или нет".

Путин считает, что если на благо РФ пойдет решение об обнулении сроков, значит, это стоило делать.

"Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это решение есть от народа. Делать – не делать? Посмотрю", – сказал Путин.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.