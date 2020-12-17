Путин: В целом Россия за то, чтобы вывести свои войска из Приднестровья

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выведет войска из Приднестровья, как только для этого "созреет соответствующая обстановка".

Путин: Рано или поздно эта проблема должна быть решена Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что Москва поддерживает позицию президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья.

"Майа Санду, избранная [президентом] – желаю ей всего самого доброго, успехов в ее работе. Но ничего нового она не сказала… Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент… И в целом мы за то, чтобы вывести. Как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только они пойдут по пути мира и примирения", – утверждает Путин.

По его словам, российский контингент могли вывести из Приднестровья еще когда президентом Молдовы был Владимир Воронин.

"Мы за это и были близки к этому с бывшим президентом Ворониным, но в последний момент представители западных стран на него нажали, и он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему? Непонятно… Но рано или поздно эта проблема должна быть решена", – сказал Путин.

Санду 30 ноября заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия против вывода миротворцев из Приднестровья.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в "миротворческой операции" и охраняют склады, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.