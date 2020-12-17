ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"

17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции скончался многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес. Ему был 61 год. За свою жизнь он пережил пять покушений, последнее, в 2014 году, оказалось роковым: пуля повредила позвоночник, Кернес выжил, но лишился возможности ходить. Несмотря на инвалидность, он продолжал возглавлять Харьков и в октябре этого года вновь выиграл выборы мэра. "ГОРДОН" собрал самые яркие цитаты Кернеса из его интервью нашему изданию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геннадий Кернес: Мне жалко, что многого не успел сделать, откладывал на потом. Теперь бы цеплялся за каждый миг
Геннадий Кернес: Мне жалко, что многого не успел сделать, откладывал на потом. Теперь бы цеплялся за каждый миг
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Я мало с кем говорю о политике. Неблагодарное дело, еще виноват останешься

О своей одиозности

"Вот вы говорите, что [меня] знает вся Украина, а с какой стороны? Что-то слышали о моих достижениях в Харькове? Больше звона о скандальных заявлениях политиков о Кернесе, которые подхватывают в СМИ. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Милости просим в Харьков".

Об обвинении в коррупции

"Свои декларации я заполнял и шесть, и восемь лет назад. И год назад, и сейчас я ее заполню. Я уже сталкивался с санкциями, спецконфискациями и тому подобным. Уже все это я видел. И слышал, как это делается благодаря коридорам власти. Я уже все это проходил. Не нужно меня ни в чем обвинять раньше времени".

О политике

"Я последнее время мало с кем говорю о политике. Не хочется, неблагодарное дело, еще виноват останешься".

О грубых выражениях

"Когда вокруг беспорядок, все плохо лежит и неправильно работает – мягкий человек никогда с этим не разберется. Наведет порядок только тот, у кого есть стержень. Вы считаете, что мой лексикон не подходит для чиновника, а я уверен, что еще слишком мягко выразился, надо было крепче".

"Вы не знаете сути высказываний о "сучьем псе". Был взрыв газа, пополам раскололся многоэтажный жилой дом. Я приехал, люди вышли, все в шоке, плачут. Мы начали их расселять. Один из директоров коммунального предприятия сказал, что готов временно поселить одну из семей в общежитии. Вечером приезжаю в больницу проведать пострадавших. Одна из них говорит: вот, мол, дали комнату в общежитии, а там ни кровати – ничего.

Я собрал совещание, начал заслушивать, как расселили жильцов дома. И мне этот директор коммунального предприятия говорит, что разместил красиво-хорошо. Ну, короче, все как у нас обычно. Я ему сказал: "Ты, сучий пес, еще раз меня обманешь, я тебя на ноль помножу". Но журналисты подхватили только "сучий пес", а о том, что я пресек вранье чиновника, – ни слова".

Я не сепаратист и никогда себя сепаратистом не считал

О себе и об Авакове

"[Я] психологически выдержан, морально устойчив. И Авакова я как-нибудь выдержу, с помощью СМИ или без. Знаете, чему я удивляюсь? Тому, что такому человеку доверили Министерство внутренних дел. Он не компетентен быть министром. Не ком-пе-тен-тен. Потому однозначно утверждаю: пока в Украине такие назначения, у нас постоянно будут конфликты".

"Все меня об Авакове спрашивают. Я, если честно, о нем разговаривать-то не хочу. Почему? Потому что этот человек, во-первых, занимает чужое место. Он ведь не имеет специального образования, чтобы руководить такой силовой структурой. Он имеет образование другое – как отнять, кинуть и так далее".

О вероятности возникновения "ХНР"

"Харьковчане этого не хотят, поэтому вероятность нулевая. Думаешь, мы тут не знаем, что такое фронт? У нас есть коммунальное предприятие "Ритуал". Я владею информацией, сколько "грузов 200" поступает, сколько за эти годы было кремировано и захоронено людей с фронта. В городе уже больше 200 тысяч переселенцев. Люди никакого конфликта не хотят".

Об обвинении в сепаратизме

"Я не сепаратист и никогда себя сепаратистом не считал, я, наоборот, всегда отстаивал интересы страны и города, не самоустранился, когда самоустранялись луганский и донецкий городские головы, а остался на месте, был среди людей, получил пулю – у меня было серьезнейшее ранение, потому что кто-то боялся меня и хотел ликвидировать.

Я всегда был с харьковчанами и настаивал на том, что Харьков – это Украина. И то, что Харьков сейчас в пределах Украины, – заслуга харьковчан, до которых доносили с экранов телевидения, как всеукраинского, так и местного, что мы – Украина и нет никаких "ХНР".

О роковой ошибке Януковича

"Я думаю, в том, что из-за толщины стен и бронированных окон он уже не слышал, что происходит на улице, и те, кто окружал его, может быть, не хотели говорить ему, что происходит. Они, наверное, понимали: любой руководитель не любит, когда его огорчают или расстраивают. Поэтому сообщали только хорошее".

Об Ахметове и Коломойском

"Ну, сильные [их стороны] в том, что они в кризисных ситуациях находят пути решения. Даже если вокруг ходят слухи, что все покрыто мраком. А какие слабости у них, не могу сказать. У Ахметова – наверное, футбол: он любит эту игру. У Коломойского футбол не получился – получился банк… Видимо, это и есть его слабость".

Я не знал, что бегу навстречу смерти

О последнем, пятом, покушении на себя

"Я не знал, что бегу навстречу смерти. Однозначно не знал. Услышал выстрел… Я готовился к триатлону, был в хорошей форме: может, отчасти это меня и спасло. Ну, и счастье, что пуля так прошла… и этот выстрел, глухой такой.

Помню эти секунды, когда еще был в сознании. Подумал: что-то стрельнуло. Потом ничего не помню: очнулся только на шестые сутки уже в Израиле, передо мной стоял ребе и говорил молитву. Я спросил, где я. Рядом были семья, дети, друзья мои. Сказали: "Меньше говори – ты будешь жить". Я не понимал, что происходит. Не понимал даже, еще где-то две недели, что парализован. Пока не пришел доктор и не прояснил ситуацию.

Я был в таком состоянии, под определенными лекарствами, что не мог определить, работают ли у меня ноги, руки… Когда я понял, что ноги не работают, я не хотел с этим мириться – хотел, чтобы это было неправдой".


00_92
4 мая 2014 года, через семь дней после покушения, Геннадий Кернес выложил на своей странице в Instagram фото из больничной палаты Тель-Авива, написав: "Всем спасибо! Я вернусь!". Фото из личного архива Геннадия Кернеса

О проблемах со здоровьем

"С проблемами со здоровьем я как-то справляюсь. А что болит… Боль – это для меня понятие из прошедшего времени. Та боль, которую я испытал… Не хочу вспоминать. И боль была, и галлюцинации. Если спросишь, что там, на том свете, я отвечу: галлюцинации. Я там был. Пять дней".

"Мне жалко, что многого не успел сделать, откладывал на потом. Теперь бы цеплялся за каждый миг, за каждую возможность, чтобы все-таки смог ходить".

О том, как уцелеть среди акул

"Ну вот я сижу перед вами целый среди акул, но без ног".

О планах на будущее

"У меня трое детей, трое внуков. Я не буду использовать свое место, чтобы пиариться. Я работаю, мои дела сами за себя говорят. И если сегодня Харьков знают как чистый, уютный, комфортный город с парками, реконструированными площадями, скверами – это наша общая заслуга.

Вот ты [журналист "ГОРДОН"] приехала ко мне с одним мнением. Но ты прошлась по Харькову, со мной поговорила, с моими ребятами, коллегами. Поняла, что такое Кернес. Сложишь определенный образ, сделаешь для себя какие-то умозаключения.

В следующий раз на вопрос "Зачем едешь к Кернесу?" отвечай: "У Кернеса интересно".

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, смерть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Шакира показала тренировку на роллердроме
Шакира показала тренировку на роллердроме
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS