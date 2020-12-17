Путин надеется, что администрация Байдена не будет препятствовать строительству "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" – "исключительно" выгодный для Германии и Европы проект, считает президент РФ Владимир Путин. Он надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена не будет настаивать на "пренебрежении" такими национальными интересами.

Президент России Владимир Путин надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена не будет препятствовать достройке газопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, трансляцию вел РБК.

"Северный поток – 2" – вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же, как "дважды два – четыре", – это выгодный и выигрышный для экономики Европы в целом и Германии в частности [проект]. Другой вариант – покупка американского газа, который на 20% выше, чем наш трубный газ". [...] До сих пор и представители немецкой экономики (а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения), и политического руководства федеративной республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта", – заявил российский президент.

Путин считает, что строительство газопровода "соответствует национальным интересам Германии".

"Я думаю, что мы работу закончим, надеюсь, что новая администрация отнесется к своим партнерам и союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции. Надеюсь, что этот проект будет реализован", – сказал он.

Путин говорит, что до завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим".

Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом.

11 декабря строительство газопровода возобновили.

В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2". Теперь документ должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Bloomberg отмечал, что Трамп грозился не подписать проект бюджета, поскольку он предусматривает переименование военных баз и не включает отмену закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента.

Официально победителя выборов президента США объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января.