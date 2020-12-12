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В новых санкциях США против "Северного потока – 2" есть две ловушки – Зеркаль

В находящихся на утверждении новых санкциях США против "Северного потока – 2" прописаны бюрократические моменты, с которыми столкнется Россия, отметила советник главы "Нафтогазу" Елена Зеркаль.

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Зеркаль считает, что дополнительные санкции фактически делают невозможным реализацию проекта
Зеркаль считает, что дополнительные санкции фактически делают невозможным реализацию проекта
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год, поддержанном Конгрессом, предусмотрены "ловушки" для строящегося газопровода "Северный поток – 2". Об этом 11 декабря в блоге для "Украинской правды" сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль.

"Дополнительные санкции... фактически делают невозможным его реализацию. Новый проект накладывает ограничения на компании, привлеченные к любым "трубоукладочным работам" (включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование морского дна, размещение щебня – им трубу "засыпают" на дне – или любые другие работы с трубами)", – написала она.

Советник главы "Нафтогазу" отметила, что "наиболее интересными здесь есть две бюрократические ловушки, которые США подготовили для россиян, – страхование и сертификация".

"Так случилось в цивилизованном мире, что без страхования судно не зайдет ни в один порт. А с новым пакетом санкций ни одна серьезная организация таких услуг проекту не предоставит", – объяснила Зеркаль.

По ее словам, в мире "менее двух десятков компаний, которые проводят сертификацию проектов такого уровня и, когда санкции США вступят в силу, ни одна из них не рискнет связываться с "Северным потоком – 2".

"То есть даже если россиянам, несмотря на собственную технологическую несостоятельность, удастся завершить газопровод, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $10 млрд", – подчеркнула Зеркаль.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2". Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Bloomberg отмечал, что Трамп грозился не подписать проект бюджета, поскольку он предусматривает переименование военных баз и не включает отмену закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который набрал наибольшее количество голосов, заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом.

11 декабря строительство газопровода возобновили.

Теги: Россия, США, санкции, строительство, газопровод, страхование, Сенат США, Елена Зеркаль, Дональд Трамп, советник, судно, Северный поток – 2
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