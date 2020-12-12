Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Швейцария ввела визовые и финансовые санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Швейцарское правительство 11 декабря ввело санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 белорусских чиновников. Об этом сообщается на сайте Федерального совета.

Под визовые и финансовые ограничения попали, в частности, глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Лица, включенные в санкционный список, "предположительно, несут ответственность за насилие и необоснованные аресты протестующих". Также Федеральный совет ввел эмбарго на поставки вооружения и "товаров, которые могут использоваться для внутренних репрессий".

В сообщении отмечается, что решением от 11 декабря федеральное правительство полностью пересмотрело санкционный пакет, введенный против Беларуси в 2006 году, "последовав примеру Европейского союза".

Также правительство Швейцарии выразило "обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в Беларуси" и призвало к диалогу между белорусскими властями и гражданским обществом.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.