ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко предложил "красивые и прозрачные" демократические принципы

Основы функционирования Беларуси на пять лет будет устанавливать всебелорусское народное собрание. На нем подведут предварительные итоги и рассмотрят прогноз на следующий год, сказал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко считает, что конечное решение о подписании закона принимает глава государства
Лукашенко считает, что конечное решение о подписании закона принимает глава государства
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021 год рассказал о демократической схеме перераспределения полномочий между государственными органами власти. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси 7 декабря.

"Вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал – если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", – сказал он.

Особенностью этого собрания, по словам Лукашенко, станет то, что на нем не только будут подводить предварительные итоги года, но и рассмотрят прогноз на год.

"О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки, поэтому мы будем его скрупулезно рассматривать. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану", – заявил он.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, демократия, власть, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура G
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS