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Тихановская заявила, что в ходе протестов в Беларуси погибли восемь человек

Официально белорусские власти признали гибель четырех участников протестов, которые продолжаются в Беларуси после выборов президента, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что речь идет о восьми погибших. Около 30 тыс., по ее словам, пострадали или были задержаны.

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Тихановская сказала, что в Беларуси как минимум 132 политзаключенных
Тихановская сказала, что в Беларуси как минимум 132 политзаключенных
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 28 ноября, заявила, что в ходе протестов в Беларуси погибли восемь человек.

"Тех, кто пострадал, был задержан, тех, которые каким-либо образом были привлечены [к ответственности] около 30 тыс. 132 на данный момент, сегодня, по-моему, еще прибавилось пару человек (еще надо уточнить), – это политзаключенные, восемь погибли", – сказала она.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

11 августа Тихановская вынужденно выехала из Беларуси в Литву.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, оппозиция, политзаключенные, погибшие, акции протеста, травмы, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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