Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозиционерок лохушками

Александр Лукашенко заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убедила себя и остальных, что выиграла президентские выборы в Беларуси.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами, которая состоялась 27 ноября, рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской. Видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской, этих всех беглых. Они проводят закрытую конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", – рассказал Лукашенко.

По его словам, Тихановская убедила себя и Запад, что она выиграла президентские выборы в Беларуси.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

11 августа Тихановская вынужденно выехала из Беларуси в Литву.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.