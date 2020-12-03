"Вооружил сына, бл…дь, до зубов". Омоновцы высмеяли Лукашенко, а потом аплодировали ему, когда тот проходил мимо них. Видео

Лукашенко дважды публично появлялся с автоматом в руках. Первый раз это было вечером, 23 августа, у Дворца независимости. В это время Лукашенко облетал город на вертолете и наблюдал за протестами. Он приземлился возле Дворца независимости, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Его сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

30 августа фотографию Лукашенко с автоматом в руках прислала журналистам его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении. Лукашенко сфотографировали перед Дворцом независимости в белой рубашке и бронежилете.