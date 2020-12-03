"Вооружил сына, бл…дь, до зубов". Омоновцы высмеяли Лукашенко, а потом аплодировали ему, когда тот проходил мимо них. Видео
На канале "By_Pol - объединение силовиков Беларуси" в YouTube 2 декабря опубликовали видео, на котором запечатлен Александр Лукашенко, приказывающий силовикам разогнать протестующих. События происходили возле Дворца независимости в Минске 23 августа во время марша оппозиции. Приближаясь к сотрудникам ОМОН, оцепившим дворец, Лукашенко приказал убрать находящихся рядом протестующих. "Убрать их! Убрать их, я говорю! Спасибо, ребята!" – обратился он к омоновцам. На видео также слышно, как силовики между собой высмеивают Лукашенко за то, что тот привел с собой вооруженного сына Николая. "Вооружил нах..й сына, бл…дь, до зубов. Пистолет, автомат, …б твою мать, короче", – говорит один из них. Однако позже эти же силовики аплодировали проходящему мимо Лукашенко.
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