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Лукашенко заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси

Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности.

Лукашенко: Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений
Лукашенко: Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 2 декабре во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", – сказал Лукашенко.

По его словам, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", – утверждает Лукашенко.

Договор о коллективной безопасности подписан в 1992 году, а еще спустя 10 лет была учреждена Организация договора о коллективной безопасности. Основные цели организации – "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-участниц". В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

По данным Тихановской, погибли восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: США, НАТО, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, ОДКБ, протесты в Беларуси
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