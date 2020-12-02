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Замдиректора "Белсата": Я не помню такого давления на журналистов в Беларуси. Это террор

Заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Диковицкий на круглом столе солидарности в Киеве сообщил, что за свою профессиональную деятельность такого жесткого отношения к журналистам со стороны властей еще не видел.

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Белорусские силовики нередко задерживают журналистов на акциях протестов
Белорусские силовики нередко задерживают журналистов на акциях протестов
Фото: ЕРА

Давление белорусских властей на независимые средства массовой информации превратилось в террор. К таким выводам пришли 1 декабря на круглом столе солидарности в Киеве, организованном телеканалом "Белсат" и Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ).

Журналисты телеканала показали материалы о ситуации со свободой слова в Беларуси, задержаниях журналистов и интервью с представителями СМИ Беларуси и Польши.

"Национальный союз журналистов Украины выражает искреннюю поддержку коллегам, которые работают в Беларуси. Украинские журналисты понимают, в каких сложных условиях работают белорусские коллеги. Видимо, власть представляет, что таким образом контролирует ситуацию. Но журналисты не являются политиками, их общественная миссия – освещать события, и граждане имеют право знать, что происходит вокруг них. Мы требуем немедленного освобождения арестованных белорусских журналистов", – сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Заместитель директора "Белсат" Алексей Диковицкий признался, что в журналистике с 90-х годов и такого жесткого отношения к представителям медиа еще видел.

"Я […] не помню такого давления на журналистов. Это террор. Наши журналисты перед выходом из дома внимательно изучают ситуацию на улице для того, чтобы не быть схваченными сразу. После 9 августа у нас 368 случаев задержания журналистов, девять наших коллег остаются сейчас за решеткой", – сообщил Диковицкий.

По его словам, после президентских выборов, в которых победу одержал Александр Лукашенко, журналисты, операторы и другие сотрудники "Белсата" получили 346 суток ареста.

"Семерых сотрудников избили. Сейчас власть репрессирует все свободные СМИ. Журналистки "Белсата" Екатерина Андрееева и Дарья Чульцова обвиняются по уголовной статье "действия, которые подрывают общественный порядок". В тюрьме остается журналистка (портала) TUT.BY Екатерина Борисевич", – рассказал он.

Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец считает, что на корреспондентов целенаправленно охотятся силовики.

"Здесь и аресты, и уголовные дела. Трое наших коллег признаны политзаключенными. Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право", – признал Бастунец.

В свою очередь, представитель Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что продолжит давить на европейские директивные органы в деле белорусских СМИ.

"Белсат" – польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он начал вещание 10 декабря 2007 года во Всемирный день прав человека, сказано на его сайте.

Это единственный независимый белорусский телеканал. Десятки его журналистов, работающих в Беларуси, в разное время прошли через камеры местных СИЗО и заплатили более $118 тыс. штрафов за возможность говорить правду. Сегодня в белорусских тюрьмах остаются трое журналистов канала Дарья Чульцова, Екатерина Андреева и Игорь Илляш.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Тихановская говорила о гибели восьми человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. Позднее ЕС согласовал работу над третьим пакетом санкций против Беларуси.

Теги: СМИ, Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Томиленко, Рикардо Гутьеррес, Национальный союз журналистов Украины, протесты в Беларуси
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