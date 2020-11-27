"Быстрее душить Беларусь". Лукашенко прочитал выдержки из сводок КГБ, в них упоминается глава МИД Украины

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал Евросоюз ввести "серьезнейшие санкции против Беларуси".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом говорил о необходимости ввести более жесткие санкции Европейского союза в отношении Беларуси.

Об этом считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 ноября во время визита в одну из больниц Минска, сообщает сайт президента Беларуси.

Лукашенко зачитал присутствовавшим выдержки из сводок белорусского КГБ.

"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", – якобы сказал Кулеба.

Лукашенко вновь упомянул некий "центр" в Украине, который создан для воздействия на Беларусь.

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", – заявил он.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.