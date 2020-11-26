Лукашенко: Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией

Александр Лукашенко заявил, что всегда был сторонником сближения Беларуси и России.

Лукашенко: Нам надо не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Беларусь сохранит тесные и дружеские отношения с Россией. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", – сказал Лукашенко.

По его словам, он всегда был сторонником сближения Беларуси и РФ.

"Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с РФ… Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", – подчеркнул Лукашенко.

Лавров в свою очередь отметил, что Россия заинтересована в укреплении отношений с Беларусью.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.