ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко: Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией

Александр Лукашенко заявил, что всегда был сторонником сближения Беларуси и России.

Лукашенко: Нам надо не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений
Лукашенко: Нам надо не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Беларусь сохранит тесные и дружеские отношения с Россией. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", – сказал Лукашенко.

По его словам, он всегда был сторонником сближения Беларуси и РФ.

"Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с РФ… Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", – подчеркнул Лукашенко.

Лавров в свою очередь отметил, что Россия заинтересована в укреплении отношений с Беларусью.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Союзное государство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS