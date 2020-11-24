"Это реально". Лукашенко объяснил, как его можно отстранить от власти

Александр Лукашенко сказал, что страны Запада строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента, чтобы свергнуть существующий строй. Но реально сделать это может только белорусский народ.

Президента Беларуси может отстранить от власти только белорусский народ на основании законов и конституции, заявил считающий себя президентом страны Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам 24 ноября. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси.

Верительные грамоты Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

"Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых [Лукашенко подразумевает под этим словом оппозиционных политиков, которые вынужденно бежали из Беларуси. – "ГОРДОН"]", – сказал Лукашенко.

Западные государства, по его мнению, в последнее время слишком переживают по поводу дальнейшего развития Беларуси.

"Строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как", – сказал Лукашенко.

При этом он акцентировал внимание на том, что Беларусь своими инициативами на международной арене доказала способность вносить конструктивный вклад в решение разных проблем.