Лукашенко заявил, что белорусы отстояли суверенитет страны

Комментируя события в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что только народ имеет право решать, как развиваться государству.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 ноября во время вручения верительных грамот, что белорусы, "как всегда", отстояли суверенитет и территориальную целостность своей страны. Об этом информирует сайт Лукашенко.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно – белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство", – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь "очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными".

"При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия", – заявил Лукашенко.

23 ноября Лукашенко обвинил белорусских мужчин в непатриотичности.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. В Евросоюзе согласовали работу над третьим пакетом санкций.