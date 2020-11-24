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Лукашенко заявил, что белорусы отстояли суверенитет страны

Комментируя события в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что только народ имеет право решать, как развиваться государству.

Лукашенко: Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия
Лукашенко: Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 ноября во время вручения верительных грамот, что белорусы, "как всегда", отстояли суверенитет и территориальную целостность своей страны. Об этом информирует сайт Лукашенко.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно – белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство", – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь "очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными".

"При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия", – заявил Лукашенко.

23 ноября Лукашенко обвинил белорусских мужчин в непатриотичности.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. В Евросоюзе согласовали работу над третьим пакетом санкций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, суверенитет, акции протеста, протесты в Беларуси
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