У Лукашенко еще осталась народная поддержка – Алексиевич

На выборах президента Беларуси Александр Лукашенко получил на самом деле около 20%, считает белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Объявившего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко еще поддерживает часть граждан. Такое мнение член президиума координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич выразила "Радыё Свабода" в интервью, опубликованном 20 ноября.

"У него все еще осталась народная поддержка. Как бы нам ни хотелось этого не признавать, но осталась. Нужно трезво это признать. Я думаю, что, когда на выборах было голосование, он получил процентов 20. Особенно в сельской местности люди не могут быстро перестроиться. Люди начали просыпаться, но в больших городах это происходило быстрее", – сказала она.

По словам оппозиционерки, помимо пенсионеров, которые по понедельникам выходят на марш протеста, в Беларуси "есть и другие пенсионеры, живущие в деревне".

"И необязательно там, я их встречала и в Минске. Эти люди боятся перемен, их связь с Лукашенко осуществляется через их прошлую жизнь. И по сравнению с тем, что было при [советском диктаторе Иосифе] Сталине, эта их прошлая жизнь, с их точки зрения, была хорошей жизнью", – отметила Алексиевич.

Она считает, что, если бы победила "новая Беларусь", эти люди "бы немедленно перестроились".

"Каждый человек, даже если он не может прожить новую жизнь, хотел бы ее для своих детей и внуков. Но сегодня, особенно с помощью пропаганды, которую использует Лукашенко, у него есть некоторая общественная поддержка", – объяснила Алексиевич.

Она единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Она покинула пределы Беларуси 28 сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.