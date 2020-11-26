НСЖУ проведет круглый стол солидарности с белорусскими журналистами

Национальный союз журналистов Украины и телеканал "Белcат" проведут круглый стол, в котором примут участие украинские и международные эксперты в сфере медиа.

После начала протестов в Беларуси власти блокировали сайты и ограничивали доступ к интернету Фото: EPA

Национальный союз журналистов Украины и телеканал "Белсат" 1 декабря проведут в Киеве круглый стол солидарности с белорусскими коллегами, который должен привлечь внимание общественности к судьбе журналистов, которые находятся в тюрьмах Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ 26 ноября.

В мероприятии примут участие украинские и международные эксперты в сфере медиа. В Киев приедет руководство телеканала "Белсат". Планируются включения из Минска, Варшавы и Брюсселя. В ходе круглого стола участники расскажут о фактах препятствования журналистской деятельности в Беларуси, сказано в сообщении.

Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись на странице НСЖУ в Facebook.

"Белсат" – единственный независимый белорусский телеканал. Десятки его журналистов, работающих в Беларуси, в разное время прошли через камеры местных СИЗО и заплатили более $118 тыс. штрафов за возможность говорить правду. Сегодня в белорусских тюрьмах остаются трое журналистов канала Дарья Чульцова, Екатерина Андреева и Игорь Илляш, подчеркнули в союзе.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

11 августа в крупных городах Беларуси исчез мобильный интернет. 12 августа мобильный оператор А1 анонсировал выплату компенсаций за отсутствие интернета. Министерство информации Беларуси 22 августа заблокировало доступ к нескольким десяткам сайтов, среди них сайты оппозиционных кандидатов в президенты.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. Позднее ЕС согласовал работу над третьим пакетом санкций против Беларуси.