В Беларуси крупнейшее оппозиционное издание TUT.BY лишили статуса СМИ

В Беларуси через суд лишили оппозиционное издание TUT.BY статуса СМИ. Ранее министерство информации Беларуси только временно лишило издание этого статуса – до 30 декабря этого года.

В Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Министерства информации Беларуси против издания TUT.BY, которое требовало лишить его статуса СМИ. Об этом говорится на сайте TUT.BY.

Дело против издания начали из-за четырех предупреждений, которые получил TUT.BY за свои материалы. Сейчас все тексты, к которым у министерства были претензии, изменены.

Представитель Мининформа Беларуси во время заседания назвал эти материалы причиняющими вред государственным интересам. Защита TUT.BY заявила, что Мининформ допустил нарушение, не указав в своей жалобе, в чем в данном случае заключается государственный интерес.

