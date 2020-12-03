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В Беларуси крупнейшее оппозиционное издание TUT.BY лишили статуса СМИ

В Беларуси через суд лишили оппозиционное издание TUT.BY статуса СМИ. Ранее министерство информации Беларуси только временно лишило издание этого статуса – до 30 декабря этого года.

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TUT.BY решение суда будет оспаривать
TUT.BY решение суда будет оспаривать
Фото: TUT.BY новости / Telegram

В Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Министерства информации Беларуси против издания TUT.BY, которое требовало лишить его статуса СМИ. Об этом говорится на сайте TUT.BY.

Дело против издания начали из-за четырех предупреждений, которые получил TUT.BY за свои материалы. Сейчас все тексты, к которым у министерства были претензии, изменены. 

Представитель Мининформа Беларуси во время заседания назвал эти материалы причиняющими вред государственным интересам. Защита TUT.BY заявила, что Мининформ допустил нарушение, не указав в своей жалобе, в чем в данном случае заключается государственный интерес. 

Также в издании считают, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. По результатам рассмотрения дела судья постановил удовлетворить иск министерства и лишить TUT.BY статуса СМИ.

Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина отметила, что решение суда не стало для нее неожиданностью, но она будет подавать апелляцию.

Разбирательство по делу лишения издания статуса СМИ началось в сентябре. Тогда министерство информации Беларуси приняло решение временно приостановить выпуск сетевого издания TUT.BY – c 1 октября по 30 декабря 2020 года. 

Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, журналисты, протесты в Беларуси
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