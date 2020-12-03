В Беларуси крупнейшее оппозиционное издание TUT.BY лишили статуса СМИ

В Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Министерства информации Беларуси против издания TUT.BY, которое требовало лишить его статуса СМИ. Об этом говорится на сайте TUT.BY.
Дело против издания начали из-за четырех предупреждений, которые получил TUT.BY за свои материалы. Сейчас все тексты, к которым у министерства были претензии, изменены.
Представитель Мининформа Беларуси во время заседания назвал эти материалы причиняющими вред государственным интересам. Защита TUT.BY заявила, что Мининформ допустил нарушение, не указав в своей жалобе, в чем в данном случае заключается государственный интерес.
Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина отметила, что решение суда не стало для нее неожиданностью, но она будет подавать апелляцию.
Разбирательство по делу лишения издания статуса СМИ началось в сентябре. Тогда министерство информации Беларуси приняло решение временно приостановить выпуск сетевого издания TUT.BY – c 1 октября по 30 декабря 2020 года.
Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.
По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.
Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.