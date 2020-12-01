Дудь, Гордон и протесты в Минске. Google назвал самые популярные видео в Беларуси в 2020 году

Самым популярным в белорусском сегменте YouTube в 2020 году стало интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern. В топ также вошли интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко и спецэфир российского телеканала "Дождь" о протестах в Беларуси.

В Беларуси назвали самые популярные в YouTube видео Фото: depositphotos.com

Компания Google к концу 2020 года представила список самых популярных видео в белорусском сегменте YouTube. Как сообщает "Наша Ніва", лидирует в рейтинге интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern, в десятку вошло интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко.

Также в топе спецэфир российского телеканала "Дождь" о восьмом дне протестов в Беларуси (16 августа).

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в YouTube в 2020 году стали:

Среди музыкальных видео в Беларуси самым популярным стал клип на песню Uno российской панк-рейв-группы Little Big (эту песню Little Big готовили на "Евровидение 2020"). Второе место тоже занял клип этой группы – на песню Hypnodancer.

Список самых популярных музыкальных видео этого года в Беларуси выглядит так:

В Украине в топ-10 видео в YouTube вошло интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. Самым популярным музыкальным роликом стал клип российских исполнителей Клавы Коки и NILETTO на песню "Краш".