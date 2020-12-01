ГОРДОН
 
 
МИР

Дудь, Гордон и протесты в Минске. Google назвал самые популярные видео в Беларуси в 2020 году

Самым популярным в белорусском сегменте YouTube в 2020 году стало интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern. В топ также вошли интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко и спецэфир российского телеканала "Дождь" о протестах в Беларуси.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Беларуси назвали самые популярные в YouTube видео
В Беларуси назвали самые популярные в YouTube видео
Фото: depositphotos.com

Компания Google к концу 2020 года представила список самых популярных видео в белорусском сегменте YouTube. Как сообщает "Наша Ніва", лидирует в рейтинге интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern, в десятку вошло интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко.  

Также в топе спецэфир российского телеканала "Дождь" о восьмом дне протестов в Беларуси (16 августа). 

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в YouTube в 2020 году стали:

  1. Morgenshtern – главный шоумен России-2020 / вДудь
  2. Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
  3. Вернулись в школу на один день челлендж!
  4. Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя
  5. Видеоблогер и музыкант Morgenshtern о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020
  6. За сколько минут опарыши съедят бургер?
  7. Победы Шоушэнка (1 серия) 18+
  8. Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, "Вагнер", Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона
  9. Камеди Клаб. Харламов, Скороход "Голосовые"
  10. Лукашенко против Тихановской. Жестка схватка.

Среди музыкальных видео в Беларуси самым популярным стал клип на песню Uno российской панк-рейв-группы Little Big (эту песню Little Big готовили на "Евровидение 2020"). Второе место тоже занял клип этой группы – на песню Hypnodancer. 

Список самых популярных музыкальных видео этого года в Беларуси выглядит так: 

  1. Little Big – Uno – Russia RU – Official Music Video – Eurovision 2020
  2. Little Big – Hypnodancer (Official Music Video)
  3. Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
  4. Клава Кока – Покинула чат (Премьера клипа, 2020) 6+
  5. Mia Boyka & Егор Шип – Пикачу
  6. Dabro – Юность (Official video)
  7. Morgenshtern & Элджей – Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
  8. ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
  9. Cream Soda & Хлеб – Плачу на техно (премьера клипа)
  10. Супер Жорик – Золото (Премьера клипа 2020).

В Украине в топ-10 видео в YouTube вошло интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. Самым популярным музыкальным роликом стал клип российских исполнителей Клавы Коки и NILETTO на песню "Краш".

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, YouTube, видео, Eurovision, Юрий Дудь, Morgenshtern, Little Big, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS