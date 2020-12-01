Гордон, Morgenshtern и украинские телешоу. В YouTube назвали самые популярные видео среди украинцев в 2020 году

YouTube назвал самые популярные авторские и музыкальные видео среди украинцев в 2020 году Фото: depositphotos.com

В 2020 году украинские пользователи YouTube больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. В частности, в десятку попало интервью экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе Google Украина.

Полный список десятки самых популярных видео в Украине в 2020 году выглядит так:

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Видео: SILIRADA / YouTube

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Коки и популярного исполнителя NILETTO с хитом "Краш", а вся десятка выглядит так:

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