Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз

Ровно год назад состоялась премьера видеоработы украинской группы ТНМК "Історія України за 5 хвилин". По словам музыкантов, в общей сложности видео в сети посмотрели более 8 млн раз, из которых 2,5 млн просмотров были на YouTube.

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ТНМК: Что будет дальше, зависит от тебя!
ТНМК: Что будет дальше, зависит от тебя!
Фото: ТНМК / Facebook

За год с момента презентации клипа украинской группы ТНМК "Історія України за 5 хвилин" на YouTube-канале коллектива видео посмотрели почти 2,5 млн раз. Об этом сообщается на странице группы Facebook.

"Ровно год назад вышла "Історія України за 5 хвилин". За это время видео получило около 2,5 млн просмотров на YouTube и более 6 млн в соцсетях. А что будет дальше, зависит от тебя!" – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/TNMKband/posts/3718168014902471

19 ноября 2019 года ТНМК презентовали видеоклип на трек, в котором рассказана история Украины от древнейших времен до наших дней. Слова рэп-композиции написал поэт Артем Полежака, а художник Александр Даниленко создал видеоряд к тексту.

Теги: Украина, клип, ТНМК, Артем Полежака, трек, Фагот
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