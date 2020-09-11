"Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
Украинская группа "Танок на майдані Конго" (ТНМК) 10 сентября на своем канале в YouTube презентовала новый трек. "Контакт" – композиция о любви, седьмом небе, звонке Илона Маска, пришельцах из космоса и глобальной миссии участника ТНМК Фагота. "Очень веселый текст", – оценили песню поклонники группы. "Качает", – поделились впечатлениями слушатели.
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