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Алексиевич считает, что в Беларуси "без проблем" готовы стрелять по протестующим против Лукашенко

Если бы на улицы в Беларуси против Александра Лукашенко вышел миллион протестующих, по ним бы не стреляли, считает член координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич.

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Алексиевич: Любая авторитарная власть лучше себя чувствует на территории военной
Алексиевич: Любая авторитарная власть лучше себя чувствует на территории военной
Фото: ЕРА

В Беларуси готовы стрелять по протестующим против считающего себя президентом Александра Лукашенко. Такое мнение член координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич заявила 4 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

"Думаю, что да. Без проблем. Я думаю, что да. Лукашенко даже приводил примеры, что где-то там в Средней Азии кто-то стрелял и убил очень много людей, но зато осталась страна", – сказала она.

По словам оппозиционерки, ее единомышленники "не хотели революцию, которая утонула бы в крови".

"Любая авторитарная власть лучше себя чувствует на этой территории военной. И если бы мы вошли туда, то вот эти танки, бронетранспортеры, которыми буквально за несколько дней наполнился город и которые были вокруг больших городов, они бы мгновенно пришли в действие", – объяснила Алексиевич.

Она отметила, что в XXI веке количество сторонников можно увеличить убеждениями.

"Нам казалось, что еще больше людей выйдет на улицу. Хотя было достаточно, но все-таки не миллион, как на Майдане у украинцев. Потому что если бы вышел миллион, то мы бы победили. Никто бы не стрелял. Эти бронетранспортеры и водометы так бы и остались стоять вдоль дороги", – считает Алексиевич.

Она – единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента, как он сам считает. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, оппозиция, протесты, революция, конфликт, президент, Светлана Алексиевич, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси
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