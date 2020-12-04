ГОРДОН
 
 
МИР

В ЕС возмущены лишением крупнейшего оппозиционного издания Беларуси TUT.BY статуса СМИ

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано заявил, что белорусскому изданию TUT.BY должны восстановить статус СМИ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЕС призвали освободить всех заключенных в Беларуси журналистов
В ЕС призвали освободить всех заключенных в Беларуси журналистов
Фото: depositphotos.com

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано 4 декабря в Twitter раскритиковал решение белорусского суда лишить крупнейшее оппозиционное издание страны TUT.BY статуса СМИ.

Он подчеркнул, что издание должно иметь возможность подать апелляцию.

"Отзыв статуса TUT.BY – это последний шаг в открытом преследовании журналистов и независимых СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.BY должно быть полностью соблюдено, а статус должен быть восстановлен", – написал Стано.

Помимо этого, он призвал освободить всех заключенных в Беларуси журналистов.

3 декабря стало известно, что в Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску министерства информации Беларуси против издания TUT.BY, которое требовало лишить его статуса СМИ. Суд удовлетворил иск министерства.

Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина отметила, что решение суда не стало для нее неожиданностью и она будет подавать апелляцию.

Разбирательство по делу лишения издания статуса СМИ началось в сентябре. Тогда министерство информации Беларуси приняло решение временно приостановить выпуск сетевого издания TUT.BY – c 1 октября по 30 декабря 2020 года. 

Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: СМИ, Беларусь, Александр Лукашенко, журналисты, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS