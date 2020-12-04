В ЕС возмущены лишением крупнейшего оппозиционного издания Беларуси TUT.BY статуса СМИ

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано заявил, что белорусскому изданию TUT.BY должны восстановить статус СМИ.

В ЕС призвали освободить всех заключенных в Беларуси журналистов Фото: depositphotos.com

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано 4 декабря в Twitter раскритиковал решение белорусского суда лишить крупнейшее оппозиционное издание страны TUT.BY статуса СМИ.

Он подчеркнул, что издание должно иметь возможность подать апелляцию.

"Отзыв статуса TUT.BY – это последний шаг в открытом преследовании журналистов и независимых СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.BY должно быть полностью соблюдено, а статус должен быть восстановлен", – написал Стано.

Помимо этого, он призвал освободить всех заключенных в Беларуси журналистов.

#Belarus:Revocation of @tutby's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. * calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 4, 2020

3 декабря стало известно, что в Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску министерства информации Беларуси против издания TUT.BY, которое требовало лишить его статуса СМИ. Суд удовлетворил иск министерства.

Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина отметила, что решение суда не стало для нее неожиданностью и она будет подавать апелляцию.

Разбирательство по делу лишения издания статуса СМИ началось в сентябре. Тогда министерство информации Беларуси приняло решение временно приостановить выпуск сетевого издания TUT.BY – c 1 октября по 30 декабря 2020 года.

Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.