"Думала, что будут бить, а они стянули штаны". Белоруска рассказала о жестоком изнасиловании силовиками

Жительница Беларуси рассказала о жестокости силовиков, которые насиловали ее в СИЗО, после того как уехала в Швецию. Женщину задержали на акции протеста, она вышла с изолятора с внутренним кровотечением, выбитыми зубами и болью, "которую не испытывала никогда".

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты (на фото – омоновцы во время задержания протестующего на акции в Минске в сентябре) Фото: ЕРА

2 декабря шведское издание ETC опубликовало статью "Меня изнасиловали дубинками" – правда о жестокой войне Лукашенко с активистами оппозиции", в которой рассказало историю жительницы Беларуси, пострадавшей от насилия силовиков.

Автор материала – главный редактор газеты Андреас Густавссон – пишет, что героиня предоставила редакции медицинские документы, подтверждающие ее слова. Настоящее имя героини журналист не указывает, в статье ее называют Кристиной, она вероятно, минчанка.

Точной даты и города, в котором находилось СИЗО, где произошло изнасилование, как и даты случившегося, тоже не упоминают. Телеканал "Белсат" предположил, что речь идет о речь идет о периоде сразу после выборов президента 9 – 11 августа.

Журналист пишет, что героиня материала не может контролировать свой кишечник, ей выбили 25 зубов, несколько раз вбив дубинку в рот. У женщины изменился голос. Она не понимает, почему выбрали в качестве жертвы именно ее (подруги женщины "легко отделались" и вышли из СИЗО невредимыми). Кристина объяснила, что не была в числе лидеров протеста, была "кем-то никем". Она предположила, что именно это и стало причиной: если это может случиться с кем угодно, значит, каждый должен принимать во внимание такой риск.

Кристина описала действия силовиков и помещение, где все происходило.

По словам женщины, это была комната без окон, с люминесцентными лампами на потолке.

"Анус, влагалище, рот. Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны", – пишет автор.

Женщина кричала, плакала, просила, рассказывала детали о себе, которые, по ее мнению, могли помочь найти общий язык с кем-нибудь из ее насильников, но омоновцы молчали. Кристина несколько раз теряла сознание и приходила в себя, очнулась, когда ей выбили зубы.

Она сравнила силовиков с машинами, а происходящее – с ритуалом. "Я думала, что умру", – сказала Кристина главреду ETC.

Из СИЗО женщина вышла с внутренним кровотечением и болью, "которую не испытывала никогда". Ей сделали срочную операцию, она не знает, сможет ли когда-нибуть иметь детей.

После случившегося Кристина уехала в Швецию и обратилась к Густавссону с просьбой опубликовать ее историю. Она сказала, что хочет сделать "все, что в ее силах для падения режима Лукашенко".

Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич утверждал в сентябре, что сообщения об изнасилованиях силовиками протестующих – "фейки".

"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции. Изнасиловать в автозаке нельзя", – цитировал его "Чай з варэннем" в Twitter.

«Изнасиловать в автозаке нельзя», - добавил он.



Выходит, такое исследование проводилось. — Чай з варэннем (@belteanews) September 16, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Один из задержанных в Минске, 16-летний Тимур М., сообщил родным, что в РУВД милиционеры избили его и "засунули ему дубинку в горло". Врачи подтвердили у подростка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса.

Протестующий из Минска, который был задержан в ходе протеста 11 августа, рассказал что его изнасиловали в автозаке: силовики требовали разблокировать телефон, но он отказывался.

"Разрезали шорты сзади ножом. Нож нашли у одного из задержанных сотрудники ОМОН. Потом я увидел – ну так, слегка повернулся – и увидел, что [омоновец] проводит какие-то манипуляции с палкой. Он попросил у кого-то из присутствующих презерватив. Ему передали. Он надел его на дубинку и резко вставил мне в задний проход", – описывал мужчина случившееся после того, как покинул страну.

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.