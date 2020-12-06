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Алексиевич о Беларуси: Власть сама радикализирует общество

Сложно поверить, что репрессиями, которые происходят в Беларуси, занимаются сами белорусы, отметила член координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич.

В ходе акций протеста в Беларуси задержали десятки тысяч демонстрантов
В ходе акций протеста в Беларуси задержали десятки тысяч демонстрантов
Фото: ЕРА

В Беларуси происходят "тотальные" репрессии, заявила член координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич 4 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Очень тотальные и очень страшные идут репрессии. 30 тыс. белорусов уже прошли через тюрьму. Это несколько тысяч просто покалеченных людей. Я не говорю об очень сильной травме, которая останется у белорусской нации, и, думаю, надолго. ...Белорусы не были готовы к такому накалу репрессий. Потому что репрессии такие, что даже нельзя поверить, что это делают белорусы. А это делают белорусы. Да, там "Беркут" украинский обнаружили, еще каких-то наемников. Но в основном это делают белорусы", – сказала она.

По словам оппозиционерки, белорусских силовиков "держат в казармах, их никуда не выпускают, их там постоянно обрабатывают".

"То ожесточение, с которым они все это делают, нет на него просто ответа. Эти новые варвары, их возникновение… Просто нельзя понять, откуда они, почему. Я понимаю, что их власть готовила, что власть подозревала, что так будет, оказалась достаточно дальновидной. Но все равно, что они способны на такой уровень репрессий – загнать мальчишке палку в рот за то, что он не пел гимн ОМОНу", – отметила Алексиевич.

Она считает, что "власть сама радикализирует общество".

"И власть сама делает революционеров. И можно сказать, люди проходят там мощное гражданское воспитание", – подчеркнула Алексиевич.

Она – единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента, как он сам считает. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Беркут, митинг, наемники, репрессии, фальсификации, Светлана Алексиевич, писатель, акции протеста, протесты в Беларуси
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