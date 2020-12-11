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Строительство "Северного потока – 2" возобновили спустя год после введения санкций

Строительство газопровода "Северный поток – 2" было заморожено в декабре 2019 года. Сегодня стало известно о возобновлении работ.

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

11 декабря возобновлено строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен вдвое увеличить возможности по поставке природного газа, транспортируемого из России в Германию через Балтийское море. Об этом немецкому агентству DPA сообщил представитель компании-оператора.

По данным агентства, трубопровод готов более чем на 90%.

По информации ТАСС, работы по укладке трубы будет вести баржа "Фортуна". Об этом сообщил оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG.

Трубоукладчик уложит 2,6 км газопровода на глубине менее 30 м в экономической зоне Германии.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который набрал наибольшее количество голосов, заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

9 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газотранспортного проекта "Северный поток – 2".

Теги: США, Германия, санкции, Балтийское море, Европа, Северный поток – 2
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