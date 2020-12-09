Трубоукладчик "Северного потока – 2" снова ушел с места строительства

Судно "Академик Черский", участвовавшее в строительстве газопровода "Северный поток – 2", ушло с места строительства после того, как пробыло там лишь двое суток со времени получения нового разрешения на работу.

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который занимался достройкой газопровода "Северный поток – 2", покинул место укладки труб и вернулся к берегам Калининградской области России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что "Академик Черский" вышел на рейд Куршской косы. В этой же зоне находятся и вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

27 ноября это судно уже покидало место строительства, так как норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить его оборудование из-за санкций США.

Однако, как отмечает агентство, 5 декабря судно получило новое разрешение на начало работ по достройке газопровода "Северный поток – 2". В этот день трубоукладчик пришел на точку, где прерывается одна из недостроенных ниток магистрали, и пробыл там почти два дня. Вечером, 6 декабря, судно отправилось на восток.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который набрал наибольшее количество голосов, заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

9 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газотранспортного проекта "Северный поток – 2".