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Украинские лоббисты договорились о санкциях США против "Северного потока–2" – The Wall Street Journal

По данным собеседников The Wall Street Journal, новые санкции предусматривают ограничительные меры в отношении судна "Академик Черский".

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Конгресс США рассматривает введение новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток  2", которые могут полностью остановить проект. Об этом 30 ноября сообщил The Wall Street Journal.

По данным издания, представители Украины в течение четырех лет убеждали администрацию президента США Дональда Трампа и лидеров Конгресса ввести санкции против проекта. Речь идет о сотруднике компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине и Александре Харченко, которого газета называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство "Северного потока – 2" в 2019 году остановилось. До окончания проекта не хватает около 76 км.

Новые санкции предусматривают ограничительные меры в отношении судна "Академик Черский". Этот трубоукладчик должен закончить строительство, но для этого корабль должен быть переоборудован. Санкции будут нацелены на компании, которые возьмутся за переоборудование, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать газопровод, сообщает издание.

Гламаздин заявил, что если США введут санкции, то это будет "последний гвоздь в крышку гроба этого проекта" и у России не будет практического способа достроить газопровод.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.

Теги: США, Украина, санкции, Конгресс США, строительство, газопровод, Северный поток
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