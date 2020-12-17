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Швец: Будет идти поиск форм совместного влияния на Харьков, думаю, двух ключевых лиц – Фукса и Ярославского

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в регионе может усилиться борьба за влияние. Среди претендентов – бизнесмены Павел Фукс и Александр Ярославский. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал журналист Леонид Швец.

Швец: Как только отключили софт Гены, Добкин остался смешным странным персонажем
Швец: Как только отключили софт Гены, Добкин остался смешным странным персонажем
Фото: Громадське радіо / Facebook

Соратники мэра Харькова Геннадия Кернеса после его смерти постараются сохранить существующее положение дел в городе без изменений. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал журналист Леонид Швец.

"Пока хозяин был, место, которое он занимал, излучало определенное магнитное поле. Кернес с конца августа практически ни в чем не участвовал, однако его власть оставалась ощутимой. Это потрясающий феномен, когда человек был не совсем с нами, но власть его сохранялась. Теперь источник магнитного поля исчез. Ситуация меняется, но это не означает, что все старые связи ослабляются и структура падает. Потому что этот Джек строил этот дом долгие годы – 20 лет где-то формально, где-то неформально, но он управлял городом. До того, как он стал мэром, он тоже был определяющей фигурой в харьковских раскладах с начала 2000 годов", – сказал Швец.

По его словам, в ближайшее время в Харькове усилится борьба за влияние.

"Сейчас в городе отсутствуют политические силы и лидеры, которые могли бы ярко претендовать на сколь-нибудь серьезное влияние на город. За все последние годы так и не появилось сильных интересных оппонентов Кернесу. Безусловно, люди, которые были руками Гены, постараются по максимуму сохранить все, как есть. Но не исключено, что между ними усилятся попытки что-то урвать. И эту борьбу мы увидим", – отметил журналист.

Он полагает, что на влияние в регионе могут претендовать бизнесмены Павел Фукс и Александр Ярославский.

"Кто будет выступать заменой Кернесу? Судя по всему, будет идти поиск форм совместной работы, совместного влияния на город, думаю, двух ключевых лиц – это Фукс и Ярославский. Фукс стал в каком-то смысле душеприказчиком Кернеса. Это его старый друг, еще с лихой юности и с некоторых пор серьезная фигура в Украине. Его возможности влиять на ситуацию хороши. Для людей, лояльных Кернесу, переприсяга Фуксу не принесет никаких проблем. Это логично. Непосредственно в Харькове также хороши позиции Ярославского. Фукс ни с кем не ругается, и с Ярославским, я думаю, они найдут общий язык, и будет выработан консенсус относительно фигуры, которая станет представлять их интересы", – заявил Швец.

Он подчеркнул, что это будет скорее техническая фигура.

"Безусловно, ни о какой фигуре такого масштаба, силы и влиятельности, как сам Кернес, речи нет. Это будет скорее техническая фигура, которая, не исключено, и вырастет во что-то самостоятельное со временем. Не может быть никакого Кернеса два, три или четыре – это факт. Кернес уникален во всех смыслах – и в хорошем, и в плохом. Человек сумел выстроить свою политическую карьеру вопреки многим негативным факторам. Даже с учетом противоречивой биографии, даже вопреки своей анекдотичной внешности, он заставил с собой считаться. Методы использовал, скажем, разные. Как человек с явным криминальным прошлым, он не был чужд некоторых вещей. Но нельзя сказать, что именно на этом строилась его власть. Просто люди опасались и старались не нарываться. Харьков – не Донбасс, где закапывали в терриконы. Обходилось без этого. В Харькове милиция, а потом и полиция вся была под Кернесом. Поэтому у него не было необходимости прибегать к методам криминального характера, все задачи выполняли люди в погонах", – рассказал собеседник.

Он считает, что бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин перестал быть значимой фигурой.

"Добкина нет. Он был этаким аватаром Кернеса. И пока у Добкина была голова Кернеса, он куда-то шел, чего-то добивался. Но как только отключили софт Гены, он остался смешным странным персонажем. Может, его и пристроили бы где-то, но он нарушил очень важные правила, когда сунулся на выборы после того, как стало известно об осложнении болезни Кернеса. Это расценили как оскорбление. В том мире такого не прощают. Понятно, никто Добкина трогать не будет. Но он никому больше не интересен. Что бы сам Добкин ни думал себе по этому поводу, он уже никакая не фигура в харьковских раскладах", – резюмировал Швец.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Украина, Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, Александр Ярославский, Леонид Швец, власть, Павел Фукс
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