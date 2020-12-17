Арахамия рассказал, когда Рада может рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером

Народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Україна" Юрия Витренко могут назначить 25 января 2021 года первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос о назначении бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Україна" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики в январе 2021 года. Об этом 17 декабря "Интерфакс-Украина" рассказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", – заявил Арахамия.

17 декабря Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании поддержали 186 народных депутатов при необходимых 226, против – 19.

Кандидатуру топ-менеджера на должность первого премьер-министра не поддержал накануне парламентский комитет по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж.

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.