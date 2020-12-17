Роман Цимбалюк: Скука. Пресс-конференция Путина была без эмоций и без единого яркого вопроса

Организаторы ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не хотели, чтобы звучали жесткие вопросы, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

"В этом году подход несколько поменяли. Уже не было 1,5 тыс. человек, как в предыдущие годы, в кулуарах. Не было медведей и кокошников, безумных просителей с челобитными. Они организовали несколько пресс-центров по всей России плюс человек 200 в пресс-центре в Москве. Было более камерно и спокойно. Путин сидел в бункере, а в зале был его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Я, кстати, сидел напротив него. А камера, которая транслировала часть зала Путину на экран, смотрела на меня. Я по-разному крутил своим плакатиком с Украиной. Просто они не захотели дать мне слово", – рассказал Цимбалюк.

Цимбалюк: Это их шоу. Мы там были в гостях. Фото: Roman Tsymbaliuk / Facebook

По словам журналиста, Путин дал понять, что не собирается вести переговоры с украинским руководством.

"На этот раз Путин общался исключительно с российскими журналистами. Только два иностранных СМИ задали вопросы. ВВС спросила что-то вроде: вы уверены, что вы белые и пушистые? И Путин ответил утвердительно. А исландский друг даже не спрашивал, а утверждал, что все любят Россию. Исландцам хорошо – у них нет общей границы с РФ, и они могут любить россиян, пока те не приплыли к ним на десантных кораблях. Что касается Украины, Путин дал понять, что все инициативы Зеленского по деоккупации территорий и о мире ничего общего с жизнью не имеют. То есть не собираются россияне вести с нами переговоры, разве что об уступках и капитуляции, де-факто о признании оккупационных администраций. Путин отдельно выделил, что Россия готова развивать экономическое сотрудничество и больше помогать Донбассу. Смешно и горько. Пока не было российских оккупантов, Донбассу не нужно было помогать. Он сам себя кормил и был богатейшим регионом Украины. Четыре с половиной часа я просидел в кресле. Скука. Это, наверное, главный отличительный момент. Пресс-конференция была без эмоций и без единого яркого вопроса. Из людей разве что Сергея Шнурова можно выделить. Он в основном матом ругается, а тут – с Путиным дискутировал", – отметил журналист.

Он рассказал, какой вопрос подготовил Путину и почему не огорчен тем, что не смог его задать.

"Вопрос, который я подготовил для Путина звучал так: "Владимир Владимирович, вы частенько отвечали на мои вопросы и время от времени выдавали интересную информацию. В 2015 году вы говорили, что отправляете людей решать военные вопросы на Донбасс, а ваши военные едут на Донбасс воевать по зову сердца. В прошлом году, отвечая на мой вопрос, вы сказали, что отправляете военную технику на Донбасс, но так как вы ее туда отправляете, то она уже не ваша, не российская. Сколько было "Буков" в этих поставках? В этом году украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью с Александром Лукашенко узнал, что тот вместе с Сергеем Шойгу обсуждали битву под Дебальцево. И Шойгу пожаловался, что там положили массу народу. Шойгу – министр обороны РФ, соответственно ваш министр. В Донецке действует российский концлагерь, называется "Изоляция". Владимир Владимирович, объясните: где здесь внутренний конфликт?" На самом деле, я не сожалею, что он не ответил. Он опять сказал бы: вы все врете. В данном случае вопросы и ответы живут своей жизнью. Он что хочет, то и отвечает. Не стоит думать, что он даст ответ по сути. Он же о России думает, а для них считается нормальным ради великой России убивать людей в других странах. Они не хотели жестких вопросов и не получили их. Это их шоу. Мы там были в гостях", – резюмировал Цимбалюк.

17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов. Путин заявил, что еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году. "Формально это решение есть от народа. Делать – не делать? Посмотрю", – сказал Путин.