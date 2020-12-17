Путин – журналисту ВВС: По сравнению с вами мы белые и пушистые. Видео

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В начале декабря этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе из-за увеличения военного присутствия России в оккупированном Крыму.