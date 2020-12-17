Путин – журналисту ВВС: По сравнению с вами мы белые и пушистые. Видео
Президент России Владимир Путин считает, что в ухудшении отношений с западными государствами вины РФ нет. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря, видео ответа опубликовал в YouTube "Первый канал". Отвечая на вопрос британского журналиста ВВС News Стива Розенберга о том, чувствует ли президент РФ ответственность за ухудшение отношений с Западом, Путин сказал: "Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. И все буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего государства". Путин отметил, что НАТО после развала СССР расширил влияние на границах России, поэтому действия РФ были ответными мерами. "Россия по военным расходам занимает шестое место в мире. США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония – все впереди нас. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Ну уж точно не мы", – сказал Путин.
Путин: Россия по военным расходам занимает шестое место в мире
Фото: kremlin.ru
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
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