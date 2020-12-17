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Путин заявил, что белорусская оппозиция финансируется из заграницы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусы должны самостоятельно разобраться с ситуацией, сложившейся в их стране.

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Путин: Надо набраться терпения и подождать
Путин: Надо набраться терпения и подождать
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что белорусская оппозиция финансово и политически поддерживается из заграницы.

"Беларусь... Я уже много раз высказывался. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент [Александр] Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен, что нужно делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в конституцию – посмотрим, как это будет все происходить", – сказал Путин.

По его мнению, белорусы должны самостоятельно разобраться с ситуацией, сложившейся в их стране.

"Главное, без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, – это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из заграницы. Но из заграницы никогда ничего хорошего не получается… Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда. Надо набраться терпения и подождать… Настроить все политические силы на диалог и защиту интересов граждан", – заявил Путин.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
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