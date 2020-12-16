Данилов: Учитывая фактор РФ, ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины

Россия оказывает гибридное воздействие на Беларусь, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов отметил, что ключевыми угрозами для Украины являются военная агрессия на Донбассе и временная оккупация Крыма Фото: rnbo.gov.ua

Нынешняя ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины. Об этом во время выступления на конференции "Украина в Вашингтоне: развитие партнерства путем инноваций и реформ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, украинская сторона учитывает фактор российского гибридного воздействия на Беларусь.

Также Данилов отметил, что ключевыми угрозами, которым противодействует Украина, являются военная агрессия на Донбассе и временная оккупация Крыма.

"С февраля 2014 года мы находимся в состоянии военного конфликта. Не прекращается мощное информационное влияние на нашу страну, и каждый день мы продолжаем нашу борьбу", – подчеркнул секретарь СНБО.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.