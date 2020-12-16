В Беларуси отец и сын спасались от силовиков на территории посольства Швеции. Они живут там более трех месяцев

Сын и отец Виталий и Владислав Кузнечики участвовали в акции протеста в белорусском городе Витебске. Спасаясь от преследований, мужчины перепрыгнули через забор посольства Швеции 11 сентября и до сих пор находятся на его территории, сообщил портал TUT.BY.

Как долго Кузнечики пробудут на территории посольства Швейцарии, пока неизвестно Фото: tut.by / Ольга Шукайло

Виталий и Владислав Кузнечики из белорусского города Витебска уже более трех месяцев живут на территории посольства Швеции в Минске. Они прибыли к диппредставительству 11 сентября, чтобы просить политического убежища, пишет портал TUT.BY 15 декабря.

Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов сообщил порталу, что 12 ноября 2020 года получил сообщение от Управления верховного комиссара по правам человека ООН. В нем Комитет против пыток отказал властям Швеции в снятии временных мер. Они обязывали воздержаться от действий, которые могут привести к задержанию Виталия и Владислава в Беларуси.

Это значит, что Виталий и Владислав сейчас могут и дальше продолжать оставаться на территории посольства, пишет портал. Комментарии журналистам Кузнечики не дают, говорят, что в этом нет смысла и у них все хорошо.

В день их прибытия под посольство дверь им не открыли. Шведские дипломаты сказали тогда, что не дают политического убежища. Тогда отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства, ожидая разрешения их ситуации.

По их словам, 6 сентября в Витебске проходили акции протеста, участников жестко задерживали силовики. Кузнечикам удалось избежать задержания.

"Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых", – говорил Владислав.

Сына и отца позже обвинили по статье 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Обвиняемыми они стали еще 15 сентября, а их адвокат узнал об этом только 2 ноября от местного юриста.

Сколько еще Кузнечики пробудут на территории посольства и как может решиться их вопрос, пока неизвестно.

Похожая ситуация случилась в Азербайджане. Правозащитник Эмин Гусейнов, известный своей критикой режима президента страны Ильхама Алиева, скрывался от властей в посольстве Швейцарии, сообщало ВВС. В августе 2014 года его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, с тех пор он скрывался в здании посольства и говорил, что его преследуют по политическим мотивам.

Швейцария вела переговоры с Азербайджаном несколько месяцев, чтобы добиться беспрепятственного вывоза правозащитника. В июне 2015 года он покинул страну на самолете швейцарского министра.