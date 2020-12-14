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Тихановская рассказала, что Беларусь она покинула после предложения выбирать "между детьми и тюрьмой"

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская подтвердила информацию о том, что после выборов президента в ЦИК страны ей угрожали высокопоставленные силовики, после чего она уехала за рубеж.

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Тихановская находится за пределами Беларуси
Тихановская находится за пределами Беларуси
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка заявила, что после начала массовых протестов в стране представители властей предлагали ей выбрать "между детьми и тюрьмой", она выбрала детей. Об этом оппозиционерка заявила изданию The New Yorker в интервью, которое было опубликовано 13 декабря.

Тихановская подтвердила ранее озвученную информацию, что ей угрожали два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов Беларуси, когда она пришла в ЦИК.

Она предположила, что ее собеседники "могли блефовать", но она не была готова к такому повороту событий.

Уточнить, как именно ей угрожали силовики, оппозиционерка отказалась, но отметила, что те "очень подробно" описали, что ее ждет.

Тихановская рассказала хронологию событий того дня: в 15.00 она пришла в ЦИК, в 19.00 ее вывели оттуда, а в 22.00–23.00 оппозиционерка уже выезжала из Минска. На то время ее дети уже были в Литве, куда отправилась и сама Тихановская.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в ЦИК на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что Тихановская находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК.

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причины, по которым покинула Беларусь, но отметила, что "дети – это самое важное, что есть в этой жизни".

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что видеообращение с Тихановской записывали на ее диване, но самой главы Центризбиркома там не было. Ермошина также рассказала, что именно она представила оппозиционерке двух высокопоставленных правоохранителей, с которыми Тихановская осталась вместе с адвокатом.

Тихановская до сих пор находится за пределами Беларуси.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, ЦИК, тюрьма, дети, силовики, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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