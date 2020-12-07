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Тихановская: Сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что переходный период будет длиться в Беларуси как минимум 45 дней. Она заявляла, что готова возглавить страну на это время.

Тихановская: Наша задача как можно быстрее сделать, чтобы новые выборы состоялись
Тихановская: Наша задача – как можно быстрее сделать, чтобы новые выборы состоялись
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает себя будущим руководителем Беларуси на 45 дней. Об этом она заявила в интервью изданию TUT.BY, комментируя свои слова о готовности возглавить страну на переходный период. 

"Я об этом заявляла всю предвыборную кампанию – что мы должны прийти к новым выборам. Сейчас, поскольку уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят. [45 дней] – тот минимум, который необходим до проведения новых выборов", – сказала она. 

Тихановская не исключила, что процесс подготовки к выборам может затянуться.

"Но наша задача – как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", – добавила оппозиционерка. 

По ее словам, длительность переходного периода зависит от того, как будут проходить переговоры с нынешними властями Беларуси. 

"Все начнется с переговоров [с представителями власти], мы должны к ним прийти, какой бы ни был путь развития событий, он все равно к ним приведет. И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров и где в это время будет бывший президент [Алекандр Лукашенко]. Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый", – резюмировала она. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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