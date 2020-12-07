Тихановская: Сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что переходный период будет длиться в Беларуси как минимум 45 дней. Она заявляла, что готова возглавить страну на это время.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает себя будущим руководителем Беларуси на 45 дней. Об этом она заявила в интервью изданию TUT.BY, комментируя свои слова о готовности возглавить страну на переходный период.

"Я об этом заявляла всю предвыборную кампанию – что мы должны прийти к новым выборам. Сейчас, поскольку уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят. [45 дней] – тот минимум, который необходим до проведения новых выборов", – сказала она.

Тихановская не исключила, что процесс подготовки к выборам может затянуться.

"Но наша задача – как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", – добавила оппозиционерка.

По ее словам, длительность переходного периода зависит от того, как будут проходить переговоры с нынешними властями Беларуси.

"Все начнется с переговоров [с представителями власти], мы должны к ним прийти, какой бы ни был путь развития событий, он все равно к ним приведет. И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров и где в это время будет бывший президент [Алекандр Лукашенко]. Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый", – резюмировала она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.