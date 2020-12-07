В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии

Брестского общественного деятеля Виталия Казака после задержания на похоронах активиста Романа Решецкого поместили в СИЗО, предположил правозащитник Роман Кисляк.

6 декабря в белорусском Бресте на похоронах активиста Романа Решецкого задержали известного местного общественного деятеля Виталия Казака, который вел церемонию прощания, сообщила "Брестская газета".

Казака доставили в отдел внутренних дел администрации Ленинского района города, написало издание. В комментарии агентству "БелаПАН" правозащитник Роман Кисляк рассказал, что телефон Казака сейчас отключен, пишет TUT.BY (комментарий размещен в закрытой ленте). Он предположил, что активиста поместили в СИЗО.

Казак – участник протестного движения против строительства аккумуляторного завода в Бресте, его несколько раз задерживали, штрафовали и подвергали административному аресту за участие в несанкционированных акциях, сказал Кисляк.

Решецкий умер 4 декабря, тело мужчины в собственной квартире обнаружила жена на следующий день после того, как их имущество описали из-за долга (у мужчины был не оплачен штраф за нарушение Правил дорожного движения).

В Бресте Решецкий был известным участником антиправительственных протестов, несколько раз его задерживали. Последний раз из изолятора временного содержания вышел за два дня до смерти.

Смерть активиста его знакомые не считают случайной. Власти постоянно давили на него "как только могли, вчера же в его дом вломились судебные исполнители и описали все имущество – детские телефоны, телевизор, который смотрели дети, компьютер, стиральную машину", рассказал знакомый Решецкого Андрей Шарендо "Белсату".

Похоронили активиста на Северном кладбище в Бресте. В ногах ему положили бело-красно-белый флаг, на прощание люди приходили с белыми и красными цветами.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.