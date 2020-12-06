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Сегодня в Минске во время протестов задержали более 300 человек

В отношении минчан, задержанных сегодня в ходе протестов в белорусской столице, открыты административные дела.

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Сегодня в Минске снова проходили акции протеста
Сегодня в Минске снова проходили акции протеста
Фото: tut.by

Сегодня в Минске в ходе акций протеста было задержано более 300 граждан за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. В их отношении был начат административный процесс по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси.

В МВД отмечают, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в аналогичных мероприятиях, а "отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

"Обращаем внимание, что мы продолжаем работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. В течение истекшей недели было установлено более 80 таких лиц", – заявили в МВД.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента, как он сам считает. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, акции протеста, протесты в Беларуси
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