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Тихановская: Режим разваливается. Я готова возглавить Беларусь в переходный период

Режим Александра Лукашенко разваливается, нынешние власти неминуемо окажутся в ситуации, когда им выгоднее будет сесть за стол переговоров, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период
Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в видеообращении, обнародованном 3 декабря заявила, что готова возглавить Беларусь на время переходного периода.

"Все мы понимаем, что режим [Александра Лукашенко] разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом. Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна", – сказала она.

Тихановская заявила, что ее цель – "объединить лучших экспертов и демократические силы", чтобы Беларусь подошла наиболее подготовленной к новым президентским выборам.

"Для этого создан координационный совет и кабинет представителей по разным сферам. Мы уже разработали концепцию новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко. [...] Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", – добавила оппозиционерка.

ВИДЕО
Видео: Светлана Тихановская / YouTube

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

11 августа Тихановская вынужденно выехала из Беларуси в Литву.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

По данным Тихановской, погибли восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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